Após polêmica, Fifa escala holandês como árbitro de vídeo em jogo do Brasil

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que o holandês Dannis Makkelie, de 35 anos, será o árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) na partida entre as seleções do Brasil e da Costa Rica, sexta, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Ele terá a incumbência de estar em contato direto com outro árbitro da Holanda, o experiente Bjorn Kuipers, o escolhido para apitar o jogo.

+ Danilo sofre lesão e Fagner vai ser titular do Brasil contra a Costa Rica

+ Miranda: 'Jogador me dá um empurrão, mas não estou aqui para julgar'

+ CBF envia à Fifa reclamação por não utilização do VAR pelo juiz em estreia

Makkelie será o chefe do VAR e contará com o auxílio de três assistentes. São eles: o português Artur Dias Soares, o canadense Joe Fletcher e o americano Mark Geiger. Ele possui a insígnia de árbitro Fifa desde 2011, também exercendo a função de policial no seu país.

Em 2012, Makkelie foi o árbitro da final do Campeonato Europeu Sub-19, em que a Espanha derrotou a Grécia por 1 a 0. Além disso, neste ano apitou cinco jogos da Liga dos Campeões da Europa, incluindo o triunfo do Barcelona por 4 a 1 sobre a Roma - o time italiano reverteu o placar adverso no jogo de volta e avançou às semifinais -, além de 23 do Campeonato Holandês, que conta com o recurso do VAR.

A arbitragem e o não uso do recurso de vídeo provocaram grande polêmica no jogo de estreia do Brasil na Copa, o empate por 1 a 1 com a Suíça, no domingo passado, quando membros da seleção e da CBF reclamaram de falta em Miranda no gol adversário, além de um suposto pênalti não marcado em Gabriel Jesus.

A CBF chegou a solicitar áudios e vídeos da operação do VAR por considerar estranho que os dois lances não tivessem sido nem analisados pela arbitragem. A Fifa, então, rejeitou a solicitação, negando acesso ao material, além de ter elogiado o trabalho do juiz mexicano César Ramos na partida.