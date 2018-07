Após polêmica, futebol alemão ainda não usa tecnologia

O árbitro Thorsten Kinhoefer chegou a admitir seu erro no gol não marcado para o Hoffenheim após ver o vídeo do lance no intervalo. Mas, naquela altura, já não podia mais voltar atrás da decisão, o que acabou sendo decisivo para o resultado do jogo. Técnico da equipe, Markus Gisdol defendeu a arbitragem, mas aproveitou o erro para pedir que a tecnologia seja utilizada no Campeonato Alemão. "É o mais justo a ser feito", afirmou o treinador.

A polêmica, no entanto, não fez a DFL, liga que organiza o Campeonato Alemão, rever sua posição sobre o uso da tecnologia da linha do gol, descartada para a atual temporada. Segundo o diretor da entidade, Andreas Rettig, ainda é preciso fazer mais testes com o sistema, para diminuir a margem de erro permitida pela Fifa - três centímetros. "Isso é simplesmente muito para a gente", avisou o dirigente, exigindo que a margem seja de milímetros.

A Fifa já aprovou o uso da tecnologia da linha do gol, chegando a utilizar o novo sistema durante a disputa da Copa das Confederações, em junho, no Brasil. No Campeonato Alemão, porém, a novidade ainda precisará de um tempo para ser implantada. Segundo a DFL, 1.224 jogos foram analisados nas duas últimas temporadas e apenas dois erros desse tipo foram encontrados. Assim, a entidade entende que a situação não é grave e permite mais testes.