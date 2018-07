Após polêmica no clássico, Junior Tavares desfalcará São Paulo contra o Sport

O São Paulo não terá o lateral-esquerdo Junior Tavares para o jogo contra o Sport, domingo, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador levou o terceiro cartão amarelo no clássico com Corinthians e terá de cumprir suspensão. O elenco folga nesta segunda-feira e, a partir dos treinos de terça-feira, o técnico Dorival Junior vai definir o substituto do jogador.

Junior Tavares protagonizou um dos lances mais polêmicos do clássico. O lateral perdeu a disputa de bola com Rodriguinho na origem do gol de empate de Clayson. Os jogadores pediram falta, mas Dorival Junior evitou reclamar da arbitragem nesse lance especificamente ou apontar falha de marcação do lateral.

"É difícil julgar o que seria correto ou não, se ele colocasse para escanteio. Não foi feliz, o Rodriguinho teve a felicidade de sair da proteção que o Junior fazia, botou a bola para área e tivemos uma segunda possibilidade de tirar a bola do jogo. E acabamos não sendo felizes", disse.

Com o empate por 1 a 1 no Morumbi, o São Paulo chegou aos 28 pontos, mas continua na zona do rebaixamento do Brasileiro. Para o jogo contra o Sport, Dorival Junior promete uma postura bastante agressiva da sua equipe, assim como foi no primeiro tempo da partida com o Corinthians.

"Sempre procurei jogar dentro dessa maneira. Gosto de jogar com uma equipe agressiva sem a posse de bola", disse Dorival.