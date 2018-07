Após polêmica, nova camisa é lançada sem Rogério Ceni

Depois do imbróglio dos últimos dias que quase resultou no rompimento do contrato, São Paulo e Penalty apresentaram nesta sexta-feira a camisa comemorativa dos mais de 20 anos de Rogério Ceni no clube. O modelo inicialmente era tratado como a "última camisa da carreira" do jogador, mas sua indecisão sobre a aposentadoria acabou fazendo com que o enfoque fosse modificado - mesmo porque, ele acaba de renovar contrato para jogar até agosto de 2015.

O fato é que tanto a empresa quanto o São Paulo tratavam a divulgação do uniforme como se fosse o último da carreira do goleiro de 41 anos. Mas o cenário mudou completamente, com a decisão dele de adiar a aposentadoria. Principal interessado no caso, Rogério sequer apareceu para prestigiar o evento nesta sexta-feira. Assim, o lançamento perdeu ainda mais importância.

A primeira preocupação do evento foi tentar apagar o mal-estar criado após a divulgação, na semana passada, do convite que "aposentava" o goleiro. A iniciativa foi desastrosa e gerou uma série de críticas tanto de dirigentes do clube como do próprio Rogério Ceni, que disse "nunca ter visto nada parecido antes". Antes disso, Penalty e São Paulo já vinham em rota de colisão por uma série de deslizes da empresa, que chegou a atrasar os pagamentos mensais e vendeu uniformes com as estrelas do escudo invertidas.

Assim, foi impossível não notar o forte constrangimento das duas partes no lançamento desta sexta-feira. À Penalty restou passar a maior parte do tempo explicando a falha com o anúncio da "aposentadoria" de Rogério Ceni e se desculpando pelo ocorrido. Já o São Paulo não deixou de bater forte na empresa, mas garantiu que cumprirá o contrato até o fim de 2015.

"Antes de mais nada, é importante que eu venha comunicar um pedido de desculpas pela falha de comunicação no lançamento do produto. Cabe ao atleta apenas essa decisão; nos desculpamos com o São Paulo e o Rogério por essa falha. Fazemos agora um pedido pessoal de desculpas ao São Paulo, ao atleta e aos torcedores", afirmou Rafael Gouveia, diretor de marketing da Penalty.

Representante do Tricolor no evento, o vice de marketing Júlio Casares não aliviou as críticas à "parceira". Além de admitir que mantém conversas com outras empresas - Under Armour, Puma e Adidas sondam o Tricolor para vestir a equipe no ano que vem -, foi duro ao analisar os erros da empresa.

"Foi um absurdo e ficamos realmente indignados, mas agora vamos trabalhar para deixar esses problemas para trás e seguirmos fortes com essa parceria", disse Casares.