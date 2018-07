Após polêmica, Osvaldo volta a ser convocado na Itália

ROMA - O técnico Cesare Prandelli anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados da seleção italiana para o amistoso contra a Argentina, na próxima quarta-feira, em Roma, no Estádio Olímpico. O atacante Pablo Osvaldo é uma das novidades da relação de 27 nomes para o confronto, que homenageará o papa Francisco.

Osvaldo, que nasceu na Argentina, mas se naturalizou italiano, ficou fora do grupo da seleção italiana que disputou a Copa das Confederações por ter insultado o técnico do seu clube - a Roma. Agora, porém, ele parece ter sido perdoado por Prandelli, que o chama para o primeiro compromisso da Itália após a participação no torneio no Brasil, em junho.

Além de Osvaldo, outros seis jogadores que não participaram da Copa das Confederações foram incluídos nesta convocação: o atacante Insgine (Napoli), os meio-campistas Florenzi (Roma) e Verratti (Paris Saint-Germain) e os defensores Antonelli (Genoa), Ranocchia (Inter) e De Silvestri (Sampdoria).

O atacante Mario Balotelli também foi incluído na lista de 27 convocados da seleção italiana. O jogador do Milan chegou a preocupar o seu clube por causa de uma pancada na coxa direita, mas exames mostraram que ele não sofreu nenhuma lesão. Assim, Balotelli está liberado para jogar normalmente.

Confira a lista de convocados da seleção italiana:

Goleiros: Buffon (Juventus), Marchetti (Lazio), Sirigu (Paris Saint-Germain/França).

Defensores: Antonelli (Genoa), Astori (Cagliari), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Silvestri (Sampdoria), Maggio (Napoli), Ranocchia (Inter de Milão).

Meio-campistas: Aquilani (Fiorentina), Candreva (Lazio), Cerci (Torino), De Rossi (Roma), Diamanti (Bologna), Florenzi (Roma), Giaccherini (Sunderland/Inglaterra), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Pirlo (Juventus), Verratti (Paris Saint- Germain/França).

Atacantes: Balotelli (Milan), El Shaarawy (Milan), Gilardino (Genoa), Insigne (Napoli), Osvaldo (Roma).