Após polêmica por ofensa, Neilton pede desculpas e celebra ida ao São Paulo

A contratação de Neilton pelo São Paulo nesta quinta-feira rapidamente se transformou em polêmica. Minutos depois do anúncio, uma antiga postagem do jogador em sua página no Twitter foi descoberta e desagradou os torcedores do clube tricolor. Na época, o atacante, então na base do Santos, escreveu: "Estou assistindo ao jogo do lixo do São Paulo com a minha mãe".

Imediatamente, a torcida são-paulina se manifestou contra a contratação do jogador, até porque o São Paulo cancelou o acerto com o atacante Getterson, no meio do ano, também por ofensas escritas por ele no Twitter. Coube a Neilton, se retratar. E mais, o atleta postou uma foto em outra rede social, o Instagram, na qual aparece ainda criança vestindo justamente a camisa do São Paulo.

"Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Vestir essa camisa me dá muito orgulho e também à minha família, que é toda são-paulina. Nessa foto, com sete anos, estou com meu pai com o uniforme do Tricolor. Aproveito para pedir desculpas pelo tweet que publiquei quando era ainda mais jovem. Na época, eu era apenas um garoto que sonhava jogar futebol profissionalmente e defendia um clube rival", escreveu.

Neilton explicou que foi justamente esta rivalidade entre São Paulo e Santos que o fez ofender o time tricolor em 2011. "Foi um erro, que não representa o que pensava e muito menos o que penso hoje. Estou realizando um sonho pessoal e vou me dedicar sempre para honrar essa camisa e dar muitas alegrias aos torcedores!", prometeu.

Neilton chegou ao São Paulo por empréstimo de um ano, com opção de compra com valor fixado ao fim deste período. Revelado pelo Santos, o jogador não correspondeu à expectativa, decepcionou novamente no Cruzeiro e só voltou a mostrar bom futebol no último Brasileirão, em que vestiu a camisa do Botafogo por empréstimo.