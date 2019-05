Após polêmica, prefeito do Rio cede terreno para construção de CT do Vasco

Dois dias após gerar polêmica com uma criticada declaração sobre o Vasco, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), assinou nesta quinta-feira a cessão de um terreno em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, ao clube carioca. No local, o Vasco vai construir um novo centro de treinamento. O time treina atualmente em Vargem Grande.

A assinatura aconteceu em evento realizado no Palácio da Cidade, em Botafogo. Além do prefeito, estiveram presentes no local o presidente do Vasco, Alexandre Campello, o vereador Alexandre Isquierdo e os jogadores Leandro Castan e Ramon.

"Acho que esse é um passo importante para um clube que ao longo de 120 anos valoriza a formação de atletas não só do futebol, mas de outras modalidades esportivas. Ter essa ajuda da prefeitura, em ceder este terreno, onde o CT será construído, é um passo importante", disse Campello, ao justificar a ajuda da prefeitura.

"O Vasco investe muito no social. Tem uma escola dentro de São Januário, dá oportunidade a mais de 250 crianças em receberem um ensino de qualidade. Este movimento é muito importante, especialmente neste momento de reestruturação do clube. É um passo importantíssimo", completou o dirigente vascaíno.

Crivella, por sua vez, exaltou o trabalho social realizado pelo clube. "Quando meninos estiverem ali treinando, jogando e se transformando em astros, vocês sabem, o Vasco cria jogadores para saírem voando e encantar o mundo. Tenham certeza que, diante de Deus, estará gravado para sempre, o ato de vocês. Não consigo, mesmo botafoguense, em não engrandecer ao Vasco. Se tivemos Pelé e outros jogadores negros, foi graças ao Vasco da Gama. Que encarou, saiu do campeonato, levantou seu estádio com doações privadas. É uma marca do Vasco que ninguém apagará. Me sinto honrado de assinar este documento", disse o prefeito.

Há dois dias, ele causou polêmico com o próprio Vasco ao fazer comentários sobre problemas na ciclovia Tim Maia, em São Conrado. "O pessoal está me sugerindo aqui de colocar o nome da ciclovia de Vasco da Gama. Está caindo muito", afirmara.

A diretoria vascaína chegou a emitir comunicado para rebater a declarações: "O Club de Regatas Vasco da Gama repudia a descabida declaração do prefeito Marcelo Crivella e lamenta que o chefe do Poder Executivo Municipal, eleito para zelar pelo bem público e, sobretudo, pela vida dos cidadãos, tenha se referido de forma tão desrespeitosa a uma tragédia com perdas humanas. O Vasco da Gama se solidariza com os parentes e amigos das vítimas da queda da ciclovia Tim Maia".