Após polêmica, presidente do Conselho do Palmeiras vai à reunião para acalmar ambiente

Depois de gravar um áudio polêmico com críticas à gestão do Palmeiras, o presidente do Conselho Deliberativo (CD) do clube, Seraphim Del Grande, buscou acalmar os ânimos da diretoria. O dirigente esteve na quinta-feira em uma reunião com membros da cúpula alviverde e conversou com o presidente do clube, Mauricio Galiotte, para amenizar a crise interna causada pelas declarações contundentes no material.

O Estado revelou na terça-feira o conteúdo gravado por Del Grande. O dirigente atacou a escolha de contratar o técnico Mano Menezes, pediu a demissão do diretor de futebol Alexandre Mattos e disse que pelo momento ruim, a continuidade da gestão de Galiotte está ameaçada. "Sem dúvida, se vier o Mano Menezes, seria o caos para nós. Eu espero que o Mauricio (presidente) não faça essa burrice, que se fizer a burrice é o enterro do resto do mandato dele", disse o presidente do CD.

Os comentários movimentaram o ambiente do clube, mas uma reunião na noite de quinta serviu para esfriar as tensões. Del Grande e Galiotte jantaram juntos e deixaram de lado a polêmica. Horas antes, no começo da tarde, o Palmeiras apresentou Mano Menezes como técnico na Academia de Futebol, em evento com a presença do próprio presidente do clube, assim como outros membros da gestão.

No entanto, o encontro não aliviou a pressão sobre um dos alvos da crítica de Del Grande. Mattos continua questionado no clube, principalmente depois de ter demitido o técnico Luiz Felipe Scolari na segunda-feira. O diretor de futebol também esteve presente na apresentação do novo treinador, mas não comentou sobre as críticas do presidente de CD nem sobre os protestos realizados pela torcida.