Após polêmica, Ricardo confirma retorno de Washington

O técnico Ricardo Gomes não fez mistério nesta terça-feira para confirmar o retorno de Washington ao time titular do São Paulo, após o centroavante ser multado por reclamar publicamente da reserva. Em Lima, onde o time se encontra para o jogo contra o Universitario, nesta quarta, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, Gomes revelou que esta será a única modificação na equipe.

"O Washington ficou fora dos dois últimos jogos [contra Santos e Once Caldas] e acredito que, para essa partida, será muito importante. Será minha única alteração. O restante é o time que vinha jogando", adiantou o treinador, que explicou a entrada do centroavante no lugar de Fernandinho. "Precisamos melhorar nosso aproveitamento na bola parada."

Sobre a polêmica criada pelas declarações de Washington, feitas após a eliminação do time no Campeonato Paulista, na derrota por 3 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, Gomes garantiu que já está tudo superado. "Se o assunto não estivesse resolvido, não voltaria. A disciplina é o que vale aqui no São Paulo", disse.

Já o próprio Washington comemorou bastante a nova chance. "Estou muito empolgado e confiante para voltar. Estou nesta briga para ser artilheiro da Libertadores. Espero que não só eu consiga marcar, mas como meus companheiros também", afirmou o centroavante, que já foi às redes cinco vezes na competição continental.