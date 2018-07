Após polêmica, Suárez volta a treinar no Liverpool

Rodgers disse na semana passada que Suárez teria de pedir desculpas a seus companheiros de equipe para que pudesse voltar a treinar, além de reclamar sobre as atitudes do jogador e a sua performance e comportamento durante a pré-temporada.

Fotos publicadas nesta sexta na imprensa britânica mostraram Suárez participando do aquecimento ao lado dos jogadores do time, rindo e brincando com os companheiros no centro de treinamentos do Liverpool. O clube, porém, não disse se o uruguaio fez um pedido de desculpas.

Um dos nomes mais comentados dessa janela para transferências do futebol europeu, Suárez deu mostras de que vai mesmo permanecer no Liverpool ao declarar, durante esta semana, que ficará na equipe pelo "carinho da torcida".

Independentemente da resolução do impasse, Suárez não poderá participar da estreia do Liverpool no Campeonato Inglês, neste sábado, diante do Stoke City, em casa, porque ainda tem seis jogos de suspensão para cumprir no começo desta temporada.