Após polêmica, Tevez volta a treinar no Manchester City

O atacante Carlitos Tevez voltou aos treinamentos no Manchester City nesta terça-feira, após quatro dias de folga na ilha espanhola de Tenerife. De lá, o atacante havia manifestado o desejo de deixar o clube na próxima janela de transferências, em janeiro, o que foi prontamente rejeitado pela diretoria do time inglês.

No entanto, o jogador ainda não se reencontrou com o técnico Roberto Mancini, que está na Itália analisando a Juventus, adversário desta quarta-feira da equipe inglesa, pela Liga Europa. A relação entre os dois seria um dos principais motivos para a vontade do atacante de deixar o Manchester City.

De acordo com a mídia inglesa, Mancini não deverá escalar Tevez para a partida. Com a classificação já garantida no Grupo A da competição, o Manchester City deverá utilizar uma equipe reserva. Com isso, o reencontro entre os dois aconteceria apenas na próxima sexta-feira.

Ainda segundo alguns veículos da imprensa local, o atacante, principal jogador do time nesta temporada e artilheiro no Campeonato Inglês, com dez gols, deve perder a braçadeira de capitão do Manchester City.

Além da má relação com Mancini, que culminou em uma discussão entre os dois, no último dia 4, após Tevez ser substituído da partida contra o Bolton, a distância da família e a pouca fluência na língua inglesa seriam outros motivos para a vontade do jogador de deixar o City.