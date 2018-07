Após polêmica, torcida do São Paulo recua de protesto contra Muricy

A Torcida Independente, organizada do São Paulo, recuou nesta sexta-feira de protesto feito nas redes sociais para pedir a saída do técnico Muricy Ramalho e a contratação de Vanderlei Luxemburgo, do Flamengo. A facção apagou publicações feitas contra o atual comandante e horas depois reiterou que vai apoiar o time neste sábado diante do Audax, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

"Chega de humilhação! Muricy Ramalho ultrapassado, sem padrão de jogo, não tem mais como ser técnico", diz trecho de comunicado publicado na manhã desta sexta-feira. "Muricy, vá para o seu sítio pescar , descansar e cuidar da saúde. Não manche sua história vitoriosa aqui no clube", comenta outra parte do texto, que foi apagado horas depois.

Na sequência, a torcida escreveu recados de apoio. "Será que devemos dar um voto de confiança a todos jogadores e comissão técnica? Cobrança e pressão tem que existir!", afirma o comunicado. "O recado foi dado. Estamos fechados com o time e técnico. Vamos apoiar os noventa minutos", diz o texto, que reitera ainda que o clube não está em crise.

Muricy Ramalho ...seja grande , saia por cima do tricolor ...vai pescar e descansar no seu sítio... Time: sem padrão , técnica e vontade — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 20 fevereiro 2015

Depois da derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pela Libertadores, o elenco se reuniu com o técnico para conversar durante 30 minutos antes do treino desta sexta-feira. O treinador pediu mais participação aos atletas e para que eles conversem mais entre si dentro de campo para cobrar e evitar novas atuações apáticas.