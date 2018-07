Após polêmica, Vagner Mancini pede desculpas ao Corinthians

O técnico Vagner Mancini pediu desculpas para a torcida do Corinthians depois de ter vazado um áudio onde ele comemorava o triunfo do Vitória sobre o Corinthians e debochava do repórter Fellipe Garrafa, com quem ele se desentendeu depois do jogo. Em nota divulgada nesta terça-feira, o treinador também pediu desculpas ao jornalista e disse que o áudio foi em tom de descontração e provocação sadia, sem a intenção de ofender.

O técnico do Vitória ainda telefonou para o presidente Roberto de Andrade para pedir desculpas. O ex-presidente do Corinthians, Andres Sanchez, divulgou na segunda-feira um vídeo em que critica a postura do comandante da equipe baiana. "Vou falar para o treinador do Vitória, que não vou nem falar o nome, que ele se preocupe em ganhar os jogos dele, não só contra o Corinthians. Todo mundo sabe o porquê da saída dele da Chapecoense, tudo isso", disse o ex-dirigente.

A confusão teve início após a partida, quando o repórter fez uma pergunta que Mancini não gostou. O treinador chamou o jornalista de corintiano e disse que a imprensa paulista é bairrista, por não respeitar os clubes de outro Estado. Em seguida, um áudio em que Mancini estaria conversando com um amigo vazou. Nele, o treinador xinga Garrafa.

"Ganhar do Corinthians é ótimo, somar três pontos nem se fala, mas dar uma patada num jornalista babaca corintiano, então, nem se fala", disse o treinador.

Confira a íntegra da nota oficial de Vagner Mancini

Diante da repercussão causada pela publicação de um áudio, gostaria de pedir desculpas publicamente.

A todos da torcida do Corinthians, saibam que meu sentimento sempre foi e será de máximo respeito. Por isso, liguei para o presidente do clube, Roberto de Andrade. Esclareci o fato e pedi desculpas se ofendi a instituição e a torcida. Em momento algum quis insultar o Corinthians e seus torcedores.

A partida de sábado foi histórica para mim e para o Vitória, pela campanha invicta e pela grandeza do Corinthians. Motivos para compartilhar essa conquista entre amigos (alguns corintianos) em tom de desconcentração e provocação sadia, mas, novamente, sem qualquer intenção de ofender. Infelizmente, esse momento entre amigos numa rede social, que é extremamente comum entre os profissionais do futebol, tornou-se público, fora de contexto.

Tanto fiz questão de ligar para o jornalista Felipe Garraffa e me desculpar pelo que foi dito no áudio vazado. Respeito muito o trabalho da imprensa. Errar é o do jogo. Acredito que ele errou ao me indagar com informações equivocadas, e eu errei no modo como me referi ao jornalista no áudio. Espero que o Garraffa siga uma bela carreira no jornalismo, profissão tão relevante no país.

Sobre minha postura e meu trabalho, gostaria de enfatizar que procuro fazer com enorme comprometimento e respeito a todos, apesar de todas as dificuldades que a realidade nos impõe. E, quando ganhamos, gostaria ao menos que o trabalho não fosse desvalorizado, pois a luta diária é grande e a cobrança que o futebol nos traz é pesada.

Vagner Mancini.