Após polêmica, Vasco empresta o meia Carlos Alberto ao Grêmio

PORTO ALEGRE - O Grêmio confirmou nesta sexta-feira que contratou o meia Carlos Alberto, do Vasco, que havia sido afastado do elenco do time carioca depois de entrar em conflito com o presidente Roberto Dinamite. O clube gaúcho informou que o jogador assinará um contrato de empréstimo para defender a equipe até o final do ano.

O meio-campista iniciará o novo desafio de sua carreira depois de ter discutido com Roberto Dinamite após a derrota do Vasco para o Boavista, por 3 a 1, em São Januário, pelo Campeonato Carioca, na quinta-feira retrasada. No dia seguinte, ele e o meia Felipe, que passa por má fase e vinha recebendo duras críticas da torcida vascaína, foram afastados do elenco por tempo indeterminado, enquanto o técnico Paulo César Gusmão foi demitido.

Nesta semana, porém, o técnico Ricardo Gomes foi apresentado como novo técnico do Vasco e admitiu reintegrar Carlos Alberto e Felipe ao elenco. Ao que tudo indica, porém, Dinamite barrou a vontade do treinador em relação ao primeiro deles, enquanto o segundo voltará aos treinos no clube nesta sexta-feira à tarde.

Aos 26 anos de idade, o novo reforço chegará ao Grêmio depois de ter defendido São Paulo, Botafogo e Vasco, clube pelo qual ele vinha atuando desde 2009. Antes disso, ele teve passagem ruim pelo Werder Bremen, da Alemanha, entre 2007 e 2008. Formado como profissional pelo Fluminense, ele estourou no futebol mundial com a camisa do Porto, de Portugal, pelo qual foi campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes de 2004. Em seguida, se transferiu para o Corinthians, pelo qual foi campeão brasileiro em 2005 e onde ficou até 2007, ano em que acertou seu retorno ao Fluminense e se sagrou campeão da Copa do Brasil pela equipe carioca.