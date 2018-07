Após polêmicas, Bielsa diz que pode sair do Olympique de Marselha

Nem mesmo a liderança do Campeonato Francês fez com que o clima entre a diretoria do Olympique de Marselha e o treinador Marcelo Bielsa esfriassem de vez. Em coletiva nesta segunda-feira, o técnico afirmou que mesmo assinando contrato de dois anos, pode deixar a equipe já ao fim desta temporada depois de desavenças públicas.

"Não faço planos a longo prazo. Assinei um contrato de dois anos com uma cláusula de rescisão, por comum acordo, no fim do primeiro ano, válida para ambas as partes. Já tomei a minha decisão, depois vou torná-la pública. Não posso ser mais claro", afirmou o treinador.

Pressionado pelos jornalistas que compareceram à coletiva, o treinador fez questão de reiterar que ainda não revelou o seu futuro. "Eu não confirmei nada, não insinuei nada. O futebol é aleatório, e o prestígio dos treinadores e clubes determina a relação. Acho que o prestígio do Olympique é maior que o meu", afirmou.

Contratado no começo da temporada, Marcelo Bielsa revelou publicamente sua insatisfação com o presidente do clube, Vincent Labrune, por não cumprir o que lhe foi prometido na janela de transferências, inclusive dizendo que não pediu a contratação do zagueiro brasileiro Dória.

Mesmo assim, pesa a seu favor os resultados dentro de campo. Com seu estilo polêmico e sua forma de armar equipes com muita velocidade e trocas de posições, Bielsa vai deixando o time na primeira colocação do Campeonato Francês, com 13 pontos.