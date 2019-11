Após poupar contra o Flu, Mano projeta grande duelo com o Fla: 'Emblemático'

Depois de poupar boa parte dos titulares contra o Fluminense, o técnico Mano Menezes já começou a projetar o duelo do Palmeiras contra o Flamengo, domingo, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"É importante ressaltar que as duas equipes pouparam, os dois têm preocupação pelo jogo de domingo. O Flamengo também tem, se não, não pouparia. É um jogo emblemático. Vamos jogar contra o campeão Brasileiro e da Libertadores na nossa casa. Temos condições de mostrar mais em um jogo como esse, ele traz coisas do primeiro turno, a rivalidade que se estabelece, a corneta na hora do título, tudo isso vai para os 90 minutos. Vamos trabalhar muito para vencer esse grande adversário do momento que é o Flamengo", declarou.

Com time misto e a entrada de Dudu no segundo tempo, o Palmeiras fez um jogo apático e perdeu por 1 a 0 para o Fluminense que está na luta contra o rebaixamento. O Flamengo também poupou, mas goleou o Ceará por 4 a 1, com três gols de Bruno Henrique, que entrou na etapa final.

O Palmeiras vem de duas derrotas consecutivas e o objetivo nas três rodadas que restam é terminar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje, o time ocupa o terceiro lugar, com os mesmos 68 pontos do Santos, que está em segundo por ter uma vitória a mais (20 a 19). "O futebol é como é. As equipes vivem momentos durante a temporada. Às vezes até momentos distintos entre anos com a mesma equipe", disse Mano Menezes.

"Bem provável que pelo distanciamento do título, que a partir de um momento do segundo turno, que a distância se colocou grande devido ao excesso de empates e da grande performance do Flamengo. Para quem sempre está acostumado a disputar o título, como o Palmeiras está, isso pode, sem dúvida nenhuma, produzir um sentimento de abatimento. E esse sentimento torna o jogo um pouco diferente, algumas coisas começam a escapar um pouco. Vejo isso como algo que acontece com todas as equipes. São quatro jogos, é bastante para nós pela qualidade do elenco e do time que temos."