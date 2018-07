Após Pratto e Jucilei, lateral-esquerdo Maxwell entra na mira do São Paulo

O São Paulo ainda não fechou o ciclo de contratações para a temporada. Mesmo com a chegada do atacante Lucas Pratto, anunciado oficialmente nesta sexta-feira, e do volante Jucilei, que passou nos exames médicos e deve ser apresentado no domingo, no Morumbi, junto com o centroavante, a diretoria ainda quer um reforço para a lateral.

O nome da vez é de Maxwell, atualmente no Paris Saint-Germain, da França. O jogador de 35 anos já foi cobiçado pelo São Paulo anteriormente, mas a negociação não evoluiu. Agora, já existe uma conversa entre as partes, mas que depende de uma liberação do clube francês - o lateral-esquerdo tem contrato apenas até 30 de junho.

Maxwell já foi figura importante no sistema defensivo do PSG, mas nesta temporada perdeu um pouco de espaço para o francês Layvin Kurzawa. Os dois se revezam na lateral esquerda e é nisso que aposta o São Paulo para convencer o PSG a liberar o atleta brasileiro. A chegada dele seria uma ótima notícia para o técnico Rogério Ceni, que às vezes coloca Buffarini na esquerda.

Na negociação, o São Paulo não pretende dar uma compensação econômica para o PSG, mas cogita pagar luvas para o atleta caso ele consiga a liberação. Se não der certo agora, o clube do Morumbi poderá tentar um acerto antecipado e esperar o final do contrato para que Maxwell se apresente ao clube no meio do ano.

Nesta temporada, o São Paulo não conseguiu manter o chileno Mena no elenco, apesar do interesse. Os representantes do atleta exigiam uma contrapartida financeira e a negociação emperrou. Outros dois laterais, Reinaldo e Carlinhos, foram emprestados. Assim, restou apenas o jovem Junior Tavares, que teve boa atuação contra o Moto Club, na quinta-feira, além de Buffarini, que atua tanto na direita quanto na esquerda.