Após 'precaução' em treinos, Zé Ricardo confirma Gabriel no Flamengo

O técnico do Flamengo, Zé Ricardo, praticamente confirmou a presença do atacante Gabriel no time do Flamengo que enfrentará o Santos no domingo, no Maracanã. O jogador era a maior dúvida da equipe porque ficou de fora das principais atividades do time ao longo da semana.

O treinador explicou que a ausência se deveu à precaução, em razão do desgaste muscular neste fim de temporada. Além disso, ele reclamou de dores musculares na coxa direita na rodada passada, na partida contra o Coritiba, no fim de semana.

"Tiramos ele da partida por precaução, por ser fim de temporada e exigir um cuidado especial. Por isso ele não participou dos primeiro treinos da semana. Fizemos exames de imagem e nada foi constatado, então ele estará à disposição para o jogo contra o Santos", afirmou Zé Ricardo.

Com a explicação do treinador, Gabriel deve formar o setor ofensivo flamenguista com Everton e Guerrero no duelo contra o time santista, que ainda tem chances de título. O Flamengo acabou com a possibilidade de chegar ao troféu com o empate diante do Coritiba. O resultado desapontou a torcida e abalou o elenco.

Zé Ricardo, porém, garantiu motivação para estas duas rodadas finais do Brasileirão. "De uma forma geral, é humano ter um abatimento depois de um momento no qual você prospecta alguma coisa e não consegue alcançar. Nossa folga na segunda-feira pode ter feito diferença com relação a isso, mas conversamos na terça sobre o empenho que precisamos ter para continuarmos brigando e o valor que teve a construção desse segundo semestre tão positivo de campeonato. Houve o entendimento do grupo quanto a isso", declarou.

Sem chance de título, o Flamengo agora só pode brigar pelo segundo lugar, o que lhe renderia maior premiação em dinheiro ao fim do Brasileirão. "Temos que fazer nosso máximo sempre para alcançar nosso objetivo, que hoje é chegar na segunda colocação na competição. É uma posição bastante honrosa. Trabalhamos muito para buscar o título, porém nossa condição no momento é alcançar essa meta. Obviamente, o aspecto financeiro tem influência, no entanto a questão não se resume a isso. Falo em terminar o ano de forma a dignificar nossa campanha", afirmou.

Para tanto, o Flamengo terá que superar justamente o vice-líder do Brasileirão. Portanto, Zé Ricardo pediu atenção contra o Santos. "É um time muito técnico, que tem como uma de suas características principais a troca de passes e triangulações. Tem um grande poder de finalizações de fora da área, além das bolas paradas. Possuem um treinador extremamente eficiente, inteligente e que tem uma identificação muito grande com o clube. Sabemos que encontraremos um adversário difícil", concluiu.