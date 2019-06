Após primeira vitória, Luxemburgo desabafa: 'No Vasco tem que se sacrificar'

Vanderlei Luxemburgo mandou o recado após a primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. O treinador garantiu que o clube carioca sairá da zona de rebaixamento, após a vitória por 2 a 1 diante do Internacional, em São Januário, pela oitava rodada.

"Isso aqui é Vasco da Gama. Tem que se sacrificar. Não adianta ficar aqui e achar que as coisas não vão acontecer. Não é assim. Estamos na zona de rebaixamento, é um clube de tradição e as coisas não vão ficar assim", disse o treinador.

Luxemburgo ainda fez críticas em cima de alguns protestos mesmo quando o placar apontava 2 a 0 para o Vasco: "Você chega no intervalo com 2 a 0 e tem gente que não gosta. Fala que 'é f...'. Eu quero chegar todo intervalo com 2 a 0. Futebol é assim. A bola passa para lá, passa para cá. Tem o zagueiro, o goleiro, e tem o adversário que é bom time", avisou.

O treinador ainda comentou sobre a pausa para a disputa da Copa América e negou dar folga de muitos dias aos jogadores: "A nossa folga será de cinco ou no máximo seis dias. Não estamos no momento de dar 13 dias de folga para ninguém. Não estamos lá em cima. Estamos na confusão. Temos de pegar esse tempo e trabalhar o máximo possível", concluiu.

Apesar da vitória, o Vasco ainda continua na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com seis pontos. O próximo adversário é o Ceará, na próxima quinta-feira, no estádio São Januário.