Após primeiro gol, Barrios diz que pode jogar mais no Palmeiras

O atacante Lucas Barrios marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras na partida contra o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão, após sete partidas com a camisa alviverde. Ao final da partida, o paraguaio comemorou o fim do jejum, entretanto, admitiu que ainda pode render mais, já que não está nas melhores de sua condição física.

O jogador não tem férias desde o ano passado, já que foi convocado para a Copa América e em seguida chegou ao Palmeiras. A diretoria chegou a lhe dar uma semana de folga, mas não foi o suficiente. Mesmo assim, ele tem mostrado serviço e deve se consolidar como titular da equipe comandada pelo técnico Marcelo Oliveira.

“Estou muito feliz que a equipe passou para a outra fase. Estou contente por contribuir com a equipe, ainda não estou 100%. Cada dia trabalho muito para alcançar isso, mas ainda falta muito”, disse o atacante, em entrevista à TV oficial do Palmeiras.

Apesar do gol, Barrios não deixou o gramado totalmente satisfeito, já que perdeu uma grande chance de marcar mais um, no primeiro tempo. Ele culpou a falta de ritmo como o motivo por não ter aproveitado a oportunidade. “Acho que esse gol foi mais difícil que as outras oportunidades que tive. Acho que tive duas ou três outras. Acredito que quando eu estiver melhor fisicamente vou mostrar muito mais jogo com a equipe”, disse o camisa 10 palmeirense.

O lance que causou tanta lamentação ao atacante aconteceu após ele receber passe de Dudu e, de frente para o gol, não conseguiu aproveitar a oportunidade. Na sequência da jogada, Barrios caiu e ficou pedindo pênalti. Quanto ao gol, ele disse que decidiu mudar a jogada quando percebeu a movimentação do goleiro Fábio.

“Passei para o Dudu e ele passou para o Gabriel Jesus. Ele tocou para mim e, quando vi o goleiro cobrindo a primeira trave, eu mudei a direção do chute. Estou muito contente por esse gol”, completou.

O elenco do Palmeiras volta para São Paulo na tarde desta quinta-feira e na sexta-feira se reapresenta visando a partida contra o Joinville, domingo, no Allianz Parque.