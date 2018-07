Após primeiro gol, Marlone ganha espaço no Vasco

RIO - O técnico Dorival Júnior elogiou mais uma vez a atuação de Marlone no ataque do time do Vasco e o confirmou para o jogo de domingo contra o Cruzeiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Marlone foi a escolha de Dorival para a vaga de Eder Luis, transferido para o futebol árabe em negociação que pegou de surpresa a comissão técnica do Vasco.

A definição se deu após a vitória sobre o Nacional-AM, na quinta-feira, pela Copa do Brasil, quando Marlone teve boa atuação e fez um gol, seu primeiro como profissional do Vasco.

Para tentar derrubar o líder do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai poder contar com o lateral Fagner, que desfalcou o time no meio de semana porque teve de viajar para a Alemanha a fim de resolver problemas particulares.

Um desfalque certo é Pedro Ken, que está emprestado ao Vasco pelo Cruzeiro com uma cláusula que impede o atleta de ser escalado contra o time mineiro.