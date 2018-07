Após primeiro gol no ano, Lugano alerta para condição física

O zagueiro Lugano marcou neste domingo, pelo São Paulo, o primeiro gol depois que retornou ao clube, em janeiro, e pediu calma antes de avaliar a possibilidade de ter maior sequência no time. O uruguaio fez na derrota por 2 a 1 para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi, o seu 12º jogo em 30 partidas que o clube disputou no ano.

"Tenho conversado diariamente e com sinceridade com o treinador, porque ambos querem o bem do São Paulo. Um jogador da minha idade precisa de cuidados maiores na hora de colocar a força nos treinos. Essa comunicação é importante", disse o defensor ao deixar o estádio. Lugano foi titular na vaga de Rodrigo Caio, que sentiu desgaste muscular após participar do jogo com o Atlético-MG, pela Copa Libertadores, na última quarta-feira.

O gol foi o 12º de Lugano pelo clube e o primeiro desde dezembro de 2005, quando marcou pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético-PR. O uruguaio lamentou que a derrota não tenha lhe permitido comemorar o feito. "O time esteve bem, mas não liquidou a partida. Levamos um gol no contra-ataque, com um escanteio a favor. Tinha que ter mais atenção na sequência. Foi um erro coletivo pela fome de ganhar em casa. É um detalhe que ajuda o adversário", explicou.

Campeão da Libertadores em 2005, o uruguaio é uma peça importante no elenco, ao contribuir com a liderança e testemunhar a ascensão do São Paulo no ano, atrapalhada somente pela derrota para o Inter, no Morumbi. "O time tem melhorado porque tem um sentimento interno para conquistar as coisas. O time lutou muito, mas o desgaste provocado pelo jogo de quarta atrapalhou. Merecíamos um resultado melhor", comentou.