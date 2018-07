Após primeiro gol no Palmeiras, Cristaldo agradece a Gareca

O herói da vitória do Palmeiras sobre o Criciúma, nesta quarta-feira, agradeceu o ex-técnico do time pela oportunidade de atuar pelo clube. O argentino Cristaldo saiu do banco do reservas para fazer o único gol da partida e fez questão de lembrar que foi o seu compatriota, Ricardo Gareca, quem lhe deu a oportunidade de atuar pela equipe brasileira. O resultado positivo foi o primeiro da equipe depois de completar 100 anos.

O gol foi ainda o primeiro de Cristaldo em seis jogos de Palmeiras. "Quero agradecer aos meus companheiros, à torcida e ao Gareca, que foi quem me indicou para chegar ao Palmeiras", disse. O treinador argentino, demitido na semana passada, pediu a contratação do atacante e de outros três argentinos para o elenco, como o zagueiro Tobio, o meia Allione e o também atacante Mouche.

Depois de marcar o gol, Cristaldo teve ainda outra chance de fazer o segundo, já nos acréscimos, mas chutou para fora. A atuação decisiva deixa o jogador confiante para voltar a ajudar o Palmeiras. "Acreditamos muito no nosso time e vivemos um momento importante. Podemos acreditar que temos chance de chegar mais alto no Campeonato Brasileiro", afirmou.

A vitória fez o Palmeiras abrir distância para um dos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Depois de duas rodadas, a equipe voltou a vencer. O próximo compromisso será neste sábado diante do Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio.