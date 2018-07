Após primeiro gol pelo Botafogo, Vinícius espera ganhar espaço no elenco

O jovem atacante Vinícius não vai esquecer tão cedo da última quarta-feira. Aos 21 anos, o jogador marcou seu primeiro gol como profissional pelo Botafogo e selou a vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino que garantiu a classificação da equipe na Copa do Brasil. Passada a euforia pelo momento, o garoto quer, agora, buscar espaço no elenco principal alvinegro.

"A gente vem da base com a cabeça que sempre vai jogar. No profissional é diferente. Mas voltei mais maduro do empréstimo. Tenho que trabalhar e estar pronto para ajudar quando o professor Ricardo Gomes precisar de mim, independente do momento", declarou nesta quinta.

Depois de oscilar nas primeiras oportunidades entre os profissionais, Vinícius foi emprestado ao Volta Redonda no primeiro semestre. De volta, ganhou a confiança de Ricardo Gomes e aproveitou a oportunidade na quarta-feira para marcar o gol, que inclusive tirou seu sono na última noite.

"Graças a Deus conseguimos o resultado. Pude entrar bem e ajudar a equipe. Estou muito feliz. É uma oportunidade que sempre busquei. Foi difícil até para dormir, conversei com meus familiares, fiquei vendo o vídeo do gol. Agora é manter os pés no chão e lutar pelo meu espaço", comentou.

O jogador espera ter nova oportunidade para atuar já neste domingo, quando o Botafogo recebe o líder Palmeiras pela 17.ª rodada do Brasileirão. "Uma vitória domingo será muito importante. Vai dar moral para o grupo. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, mas jogando em casa temos que impor nosso ritmo e vencer. Espero que a torcida compareça para nos ajuda."