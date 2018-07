Após primeiro gol pelo Fluminense, Robert relembra grave acidente

Decisivo para a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Bangu ao marcar um dos gols do time, o meia-atacante Robert festejou a sua atuação no último domingo, mas não deixou de relembrar um dos momentos mais difíceis da sua vida, em março do ano passado, quando sofreu um grave acidente de carro. Por isso, fez questão de festejar a volta por cima após temer pelo seu futuro no futebol.

"Naquela época do acidente, passou pela minha cabeça que poderia não conseguir mais jogar, mas Deus me proporcionou esse momento. Só quero aproveitar e comemorar a vitória do meu time, não há coisa melhor do que isso", disse Robert, que chegou a ficar internado em um hospital por causa do acidente.

Totalmente recuperado, o jogador, de apenas 18 anos, agora promete se manter focado no Fluminense para se firmar entre os profissionais. "Preciso ter foco na carreira e concentração. Não são todos que fazem o que gostam e são bem remunerados como nós, jogadores. E fazendo o que se gosta tem que dar o máximo sempre", afirmou.

Robert também agradeceu o apoio que vem recebendo no Fluminense. "Todos me deram parabéns. É uma felicidade enorme fazer meu primeiro gol pelo Fluminense, um sonho realizado. Pude fazer aquele bonito gol e só tenho a agradecer ao Cristóvão, ao pessoal de Xerém e aos meus pais, que sempre me deram muito apoio", comentou.