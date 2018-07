Após prisão de presidente, Concacaf anuncia novo secretário-geral adjunto A Confederação de Futebol da América do Norte, Central e do Caribe (Concacaf) anunciou nesta sexta-feira que nomeou Jurgen Mainka como novo secretário-geral adjunto da entidade. O dirigente vinha atuando como chefe de comunicações e marketing e agora ganhou novo posto em um momento no qual o organismo enfrenta uma grande crise depois da prisão do seu presidente, Alfredo Hawit, na semana passada, em Zurique, na Suíça.