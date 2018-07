Após problema cardíaco, Adriano volta a treinar no Barça

Depois do susto sofrido na semana passada, o lateral Adriano voltou a trabalhar nesta segunda-feira no Barcelona. Diagnosticado com um pequeno problema cardíaco na última quarta-feira, o brasileiro estava afastado dos gramados, mas agora retornou a campo para participar de uma atividade física.

Na semana passada, o Barcelona havia revelado que Adriano tinha sido diagnosticado com uma alteração no ritmo cardíaco. Por um período de quatro a seis semanas, o lateral poderia somente fazer treinamentos físicos e específicos, sem participar dos trabalhos com bola e, consequentemente, dos amistosos que o time fará nesta pré-temporada.

A primeira partida em que Adriano foi desfalque aconteceu no último sábado, quando o time catalão venceu o Huelva por 1 a 0, na estreia do técnico Luis Enrique. No domingo, os jogadores aproveitaram uma folga dada pela comissão técnica.

Com a volta dos treinamentos nesta segunda, Adriano fez um treino específico à beira do gramado ao lado de outro brasileiro, Rafinha Alcântara. Ele também foi desfalque na partida de sábado depois de sofrer uma lesão no dedão do pé esquerdo há seis dias. Desde então, também estava afastado das atividades.