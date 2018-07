Após problema cardíaco, Lucas Silva voltará aos treinos no Real Madrid

Pouco mais de dois meses depois de sofrer um grande susto e ver sua carreira ameaçada por um problema cardíaco, o volante Lucas Silva está de volta ao futebol. Nesta segunda, o jogador de 23 anos anunciou que retornará aos treinos no Real Madrid a partir de terça-feira.

"Depois de um mês de trabalho intenso, muito feliz por iniciar os treinamentos, amanhã, em Valdebebas (onde fica localizado o CT do Real Madrid). Muito animado!", celebrou através das redes sociais.

Lucas Silva foi diagnosticado com uma alteração no ritmo cardíaco em julho, quando fazia testes no Sporting, de Portugal, com quem negociava por empréstimo. O problema de saúde encerrou as negociações e colocou em dúvida o futuro da carreira do jogador, apesar de ele garantir que não se aposentaria. Foram mais de 60 dias de trabalhos específicos e testes, até o retorno.

Revelado pelo Cruzeiro em 2011, Lucas Silva foi negociado com o Real Madrid em 2015 por cerca de 15 milhões de euros. Sem espaço no time espanhol, foi emprestado ao Olympique de Marselha, da França, na última temporada, onde também decepcionou e pouco atuou. Agora, ele tenta recuperar o bom futebol de 2014, quando foi fundamental na conquista cruzeirense do bicampeonato brasileiro.