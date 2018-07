Após protesto, manifestantes são retirados do Maracanã

RIO - Um protesto dentro do gramado marcou a cerimônia de encerramento da Copa das Confederações, antes da final entre Brasil e Espanha, neste domingo, no Maracanã. O Comitê Organizador Local (COL) informou que os dois voluntários que fizeram a manifestação durante a coreografia foram encaminhados para fora do estádio sem violência. Os nomes deles não foram divulgados, segundo os representantes do órgão "para não dar cartaz" aos dois.

Os dois voluntários participavam da cerimônia de encerramento da Copa das Confederações, ambos vestidos com a fantasia que representava uma bola, quando aproveitaram um descuido da organização e interromperam sua coreografia para esticar uma faixa que pedia a anulação imediata da privatização do Maracanã.

Uma funcionária da organização demorou alguns segundos até que conseguisse arrancar a faixa dos manifestantes. Um dos manifestantes saiu por sua própria conta do gramado. E o outro continuou dentro do campo por mais algum tempo até que um segurança o conduzisse a uma saída.

Numa área de acesso por onde também transita a imprensa, um integrante da operação da final do torneio conduziu a manifestante, que bradava "Fim da privatização do Maracanã. O Maracanã é do povo". Enquanto isso, o funcionário vociferava: "Você ficou louca, você sabe o que fez?".