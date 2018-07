Após protestos, volante do São Paulo pede apoio da torcida no Morumbi

Mesmo com os protestos e a tentativa de agressão de alguns torcedores contra jogadores do São Paulo na saída do Morumbi, após a derrota para o Goiás, o volante Thiago Mendes espera o apoio da torcida na partida desta quinta-feira, contra o Ceará, pela Copa do Brasil.

"A torcida paga para ver gols e a vitória do seu time. Espero que quinta-feira eles compareçam para nos apoiar e conseguir a vitória contra o Ceará", afirmou o jogador em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda.

O jogador afirma que a comissão técnica e os jogadores não pensam em dar prioridade à Copa do Brasil em relação ao Campeonato Brasileiro. "O caminho mais curto é pela Copa do Brasil. Nós não vamos dispensar o Brasileiro, mas vamos brigar pelos dois títulos, tanto pelo Brasileirão, quanto pela Copa do Brasil".

Thiago Mendes, que não tem presença confirmada no time por causa do rodízio promovido pelo técnico Juan Carlos Osorio, afirma que é fundamental um bom placar para o jogo de volta, na próxima semana, no Ceará. "Os times de baixo querem vencer. Precisamos de um placar elástico", disse o volante.