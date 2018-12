Após protestos adiarem jogos, Reims bate Estrasburgo em duelo isolado do Francês

Em um sábado que contou com apenas um jogo do Campeonato Francês em meio a uma rodada marcada por adiamentos provocados por protestos em diversas cidades da França, o Reims venceu o Estrasburgo por 2 a 1, em casa, e assumiu a oitava posição da competição.

Com gols de Moussa Doumbia e Mathieu Cafaro, a equipe chegou aos 25 pontos e ultrapassou justamente o Estrasburgo, agora nono colocado, com 23 pontos. Adrien Thomasson balançou as redes pela equipe visitante na partida.

Os protestos na França têm afetado diretamente o futebol nacional e são resultado de um movimento, que ficou conhecido como "coletes amarelos", contra a alta de impostos sobre os combustíveis, e que também passou a protestar em função da elevação dos custos de vida na França.

Na última quinta-feira, a Liga de Futebol Profissional, que organiza o Campeonato Francês, anunciou o adiamento do jogo entre Amiens e Angers, marcado para este sábado e válido pela 18ª rodada da competição, que já havia tido outras cinco partidas postergadas.

Dijon x Paris Saint-Germain, Nantes x Montpellier, Caen x Toulouse foram outros jogos que estavam previstos para este sábado e foram adiados. Já neste domingo não vão ser realizadas, ao contrário da previsão inicial, as partidas Guingamp x Rennes, Nice x Saint-Étienne e Olympique de Marselha x Bordeaux. No dia ocorrerão apenas os confrontos Nîmes x Lille e Lyon x Monaco.

Na última terça-feira, em meio a este cenário de protestos na França, um homem armado começou a disparar perto de um mercado de Natal em Estrasburgo, na França, em um atentado que provocou quatro mortes e deixou vários outros feridos.

Em memória das vítimas, neste sábado foi respeitado um minuto de silêncio em todos os estádios de futebol antes das partidas das principais divisões francesas. O mesmo ocorrerá nos confrontos que serão realizados neste domingo. No duelo isolado da elite do Francês neste domingo, os jogadores do Reims exibiram solidariedade às vítimas ao exibirem um cartaz com a mensagem "Estrasburgo Eterna" em frente ao setor onde estavam os torcedores do time visitante no estádio que abrigou a partida.