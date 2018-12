Após protestos, mais dois jogos do Campeonato Francês são adiados

A liga que organiza o Campeonato Francês adiou a realização de mais dois jogos que seriam disputados no fim de semana em razão dos protestos ocorridos no país nas últimas semanas. As novas datas para os duelos entre Monaco e Nice e entre Saint-Étienne e Olympique de Marselha ainda não foram definidas.

A partida entre Monaco e Nice estava marcada para esta sexta-feira, pela 17ª rodada, em Montecarlo. Mas o governo do Principado de Mônaco pediu à liga que adiasse o jogo por precaução. Trata-se do mesmo pedido feito pela prefeitura da cidade de Saint-Étienne para transferir a data do confronto com o Olympique, que encerraria a rodada, no domingo.

No início da semana, a liga já havia adiado as partidas entre Paris Saint-Germain e Montpellier, na capital francesa, e entre Toulouse e Lyon. Ambos estavam agendados inicialmente para o sábado. Estes jogos também estão sem datas novas no calendário do Francês.

O adiamento dos jogos é uma medida preventiva das autoridades por causa dos vários incidentes que ocorreram nos últimos três finais de semana em Paris durante manifestações do movimento "coletes amarelos" - também estão ocorrendo agora em outras cidades.

Esses protestos foram uma consequência do aumento nos impostos sobre os combustíveis, em medida do governo francês que gerou muita revolta. E, após os três protestos que aconteceram nos três últimos sábados, já foi feita uma convocação para uma "quarta jornada de mobilizações" para este final de semana, conforme o movimento confirmou.

Por isso, o governo francês já prometeu reforçar a segurança em diversas cidades do país no fim de semana. Mas isso não foi o suficiente para tranquilizar a liga que organiza o Campeonato Francês em relação aos quatro jogos adiados. Por enquanto a entidade manteve inalterada a data e o local de outras seis partidas, marcadas para sábado e domingo.