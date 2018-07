Após protestos, presidente diz que segue no Atlético-PR

Na noite de quarta-feira, um grupo de torcedores fez uma passeata pelas ruas de Curitiba, indo do centro à Arena da Baixada, e pedindo a renúncia do presidente Marcos Malucelli.

Acusando o ex-presidente Mário Celso Petraglia de promover a passeata, Malucelli respondeu com uma carta publicada nesta quinta-feira no site oficial do Atlético-PR. Nela, não mede palavras para criticar o ex-aliado e atual adversário político. Chama as manifestações de "difamatórias", realizadas por "oportunistas" em posição "bélica e paranoica". Garante também que não renunciará ao seu mandato.

Na carta, Malucelli lembra que assumiu o departamento de futebol do Atlético em 2008, a pedido "de quem conduzia (e mal) os destinos do clube", quando o time estava na zona na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas conseguiu salvar o clube da queda. Depois, eleito presidente em 2009, assumiu o clube com um déficit de R$ 18 milhões, tendo ainda o trabalho de "resgatar a imagem do Atlético-PR".

Destacando que o clube vive hoje boa situação financeira e está perto de garantir a ampliação da Arena da Baixada para a Copa do Mundo, Malucelli lamenta apenas a situação do time no Brasileirão. "Mas não podemos aderir à síndrome de avestruz e ignorar que o fomento de crises internas no clube só espraiam desencontros e equívocos dentro do campo."

Só na conclusão da carta é que o presidente assegura que seguirá à frente do Atlético-PR apesar dos protesto. "Não irei abandonar o clube diante de um momento de dificuldade. Pelo contrário, o desafio atual me estimula a querer trabalhar ainda mais". "Tenham todos a certeza de que o Atlético não está à deriva", completa.