Após punição pesada a Barton, FA anuncia fim de parcerias com empresa de apostas

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira o encerramento das parcerias que tinha com a empresa de apostas Ladbrokes, uma das maiores do setor no país, cujo contrato termina neste mês. A decisão foi tomada após a entidade que administra o futebol inglês ter sido criticada por punir jogadores que violaram regras e firmaram acordos com casas de jogos de azar.

"Gostaríamos de agradecer a Ladbrokes por ser um parceiro valioso no ano passado e pelo seu profissionalismo e compreensão sobre nossa mudança de política em torno do jogo", ressaltou o presidente da FA, Martin Glenn, em comunicado oficial que também enfatizou o fato de a medida ter sido adotada três meses após uma revisão da abordagem da FA com o órgão governamental responsável por regulamentar apostas esportivas na Inglaterra.

Entretanto, a FA destacou que continuará trabalhando com a Ladbrokes e outras empresas no compartilhamento de informações sobre padrões suspeitos que ajudam a identificar fraudes e também a regulamentar o jogo.

O CEO da Ladbrokes, Jim Mullen, em comunicado oficial, frisou que entende a decisão da FA em relação às parcerias comerciais que mantém com jogos de azar. "O futebol é uma paixão nossa - e de nossos clientes - e continuamos empenhados em trabalhar com a FA para garantir que a integridade e a confiança do esporte sejam mantidas para os fãs do jogo e os milhões de clientes que gostam de apostar", ressaltou.

As normas da FA impedem que atletas de futebol apostem em jogos de suas competições. Mas, em abril deste ano, o meio-campista Joey Barton, do Burnley e ex-Manchester City, foi banido do esporte por um período de 18 meses após ter sido descoberto que ele havia feito mais de 1.200 apostas em partidas de futebol.

O próprio jogador afirmou que era viciado em jogos e apontou o forte envolvimento dessa indústria no futebol da Inglaterra, onde casas de apostas agem como patrocinadoras em vários níveis. "Isso significa que este não é um ambiente fácil para tentar parar de jogar ou mesmo incentivar as pessoas que apostar é errado", disse Barton em um comunicado.