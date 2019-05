Após punir Chelsea, Fifa multa Anderlecht pela contratação de menores de idade

O Anderlecht, da Bélgica, terá de pagar uma multa de 200 mil francos suíços (aproximadamente R$ 800 mil) à Fifa por infrações do regulamento sobre transferências de jovens jogadores. O clube, porém, escapou de receber uma pena mais pesada, como a proibição de realizar contratações.

A Fifa informou nesta quinta-feira que sua comissão disciplinar "levou em consideração a cooperação do clube", que quebrou o artigo 19 do Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores ao assinar com quatro atletas menores de idade.

Em um caso semelhante, o Chelsea prepara um recurso a ser apresentado na Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês) contra uma suspensão que o impede de fazer contratações por um ano. O Manchester City também está sob investigação da Fifa.

A entidade máxima do futebol proíbe transferências internacionais de menores, a não ser que as famílias dos atletas se mudem para um país por razões que não sejam ligadas ao futebol ou estejam próximas da fronteira de outro país onde o adolescente vai atuar.

Há, também, exceções no futebol europeu, com jovens de 6 a 18 anos podendo assinar compromissos com as equipes em caso de cumprimento de requisitos educacionais e de moradia.

A Fifa acrescentou que, além de punir o Anderlecht, multou a Federação Belga em 230 mil francos suíços (R$ 920 mil).