Após punir duplamente o Figueirense, STJD admite erro e vai devolver 3 pontos

O Figueirense disputou uma partida na última terça-feira e ficou no empate sem gols com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, foi fora dos gramados que a equipe catarinense ganhou mais três pontos em disputa pela segunda divisão. Depois de ser punido com a perda de três pontos pelo STJD por conta do W.O contra o Cuiabá, pela 17.ª rodada, o Figueirense vai receber os pontos de volta.

A mudança se dará porque, segundo documento divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), os três pontos retirados seriam referentes àqueles que estavam em disputa contra o Cuiabá.

"A Quinta Comissão Disciplinar deste STJD deliberou, à unanimidade, por condenar o Figueirense na forma do art. 203 do CBJD, aplicando-lhe a pena prevista, isto é, ‘multa de R$ 100 mil, e perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento’, o que, no caso concreto, implicou em multa de R$ 3 mil, além da perda de 3 pontos em favor do Cuiabá/MT, em conformidade do art. 56, §1º do RGC/2019", diz o texto.

Logo após a decisão inicial de retirar os três pontos, o Figueirense e o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina se pronunciaram denunciando que teria ocorrido um erro de interpretação por parte do departamento de competições da entidade, o que acabou se confirmando.

Após a punição, o Figueirense caiu de 23 para 20 pontos. Com o empate desta terça-feira chegou a 21 e, portanto, vai pular para 24 pontos após a nova decisão. Mesmo assim vai seguir na lanterna isolada, porque não vence um jogo há 18 rodadas, praticamente o equivalente a um turno completo.