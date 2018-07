Após puxão de orelha de Zinho, Adriano retoma sessão de fisioterapia no Flamengo

RIO - O atacante Adriano voltou a levar a sério sua recuperação depois do puxão de orelha dado por Zinho, diretor de futebol do Flamengo. Neste sábado de sol no Rio, o jogador compareceu ao Ninho do Urubu, em Vargem Grande, reduto do Fla, para tratar sua lesão. Ele participou de uma sessão de fisioterapia. Adriano, depois que deixou o Corinthians, passou por outra cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo. Desde abril, ele se recupera no Flamengo.

Adriano atendeu alguns torcedores que assistiam ao último treino do Flamengo para o jogo deste domingo contra o Atlético-GO. O jogo será no Engenhão. O atacante havia abandonado seu tratamento, como fez na fase final no Corinthians. Zinho tratou então de lhe dar um sabão. O Flamengo tem interesse em contratar o jogador para o Brasileirão.