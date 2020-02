Após quarentena por coronavírus, China goleia no Pré-Olímpico de futebol feminino

Um dos eventos esportivos adiados por conta do surto do coronavírus na China teve o seu início nesta sexta-feira. Mas em outro país. Em Sydney, na Austrália, quatro nações começaram a disputa do Pré-Olímpico de futebol feminino, com jogadoras sub-23, e o destaque ficou para a seleção chinesa, que goleou a Tailândia por 6 a 1. Os outros times são as donas da casa e Taiwan.

O fato a ser destacado na tranquila vitória da estreia é a superação das chinesas. O Pré-Olímpico seria disputado na China no mês passado, mas foi adiado e transferido para a Austrália. As jogadoras chinesas, por conta do coronavírus, tiveram que passar por um período de pouco mais de duas semanas em quarentena em um hotel de Brisbane, também em solo australiano.

Liberadas na quinta-feira, viajaram para Sydney e fizeram a estreia contra a Tailândia nesta sexta. Antes da viagem à Austrália, quatro jogadoras - incluindo Wang Shuang, a melhor da Ásia em 2018 - tiveram que ficar em casa, na China, por suspeita de terem contraído o coronavírus.

A segunda rodada do Pré-Olímpico acontecerá nesta segunda-feira. A China enfrentará Taiwan e a Austrália jogará contra a Tailândia.