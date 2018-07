Após quase 2 anos, Ferdinand volta à seleção inglesa

Com 81 atuações pela Inglaterra, o defensor não era convocado desde junho de 2011, sendo que também acabou ficando fora do grupo de atletas escolhidos para representar o país na Eurocopa de 2012, realizada na Polônia e na Ucrânia.

A convocação de Ferdinand chamou a atenção também pelo fato de que Hodgson disse anteriormente que o zagueiro não estava nos seus planos. E, nesta quinta, o comandante afirmou que o jogador não foi para a Eurocopa do ano passado por "razões futebolísticas" e destacou que agora o atleta foi chamado por sua "forma e mérito".

O treinador ainda voltou a negar, nesta quinta-feira, que deixou o defensor fora da Eurocopa por causa da polêmica envolvendo John Terry, acusado de racismo pelo irmão de Rio, Anton Ferdinand. Por causa do episódio, Terry perdeu a braçadeira de capitão da seleção inglesa, mas disputou a competição continental pelo seu país.

Punido pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) em razão dos insultos racistas a Anton Ferdinand, Terry anunciou, em setembro do ano passado, a sua aposentadoria da seleção. Apesar disso, Hodgson seguiu indicando que Rio não estava em seus planos para o time nacional.

Outra novidade da lista de convocados anunciada nesta quinta foi a presença do goleiro Ben Foster, do West Bromwich, que voltou a ser chamado depois de anunciar, no fim do mês passado, que está disponível para atuar pela Inglaterra. Anteriormente, ele pediu afastamento por tempo indeterminado da seleção.

Confira os 26 jogadores convocados da Inglaterra:

Goleiros: Ben Foster (West Bromwich), Joe Hart (Manchester City) e Fraser Forster (Celtic).

Defensores: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Michael Dawson (Tottenham), Rio Ferdinand (Manchester United), Glen Johnson (Liverpool), Chris Smalling (Manchester United) e Kyle Walker (Tottenham).

Meio-campistas: Michael Carrick (Manchester United), Tom Cleverley (Manchester

United), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Aaron Lennon

(Tottenham), James Milner (Manchester City), Leon Osman (Everton), Scott Parker (Tottenham), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Theo Walcott (Arsenal) e Ashley Young (Manchester United).

Atacantes: Jermain Defoe (Tottenham), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel

Sturridge (Liverpool) e Danny Welbeck (Manchester United).