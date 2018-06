Após quase 3 meses fora, Thiago Alcântara volta ao Bayern contra o Wolfsburg

O meio-campista Thiago Alcântara será a principal novidade do Bayern de Munique no duelo contra o Wolfsburg neste sábado, fora de casa, pela 23.ª rodada do Campeonato Alemão. O jogador está plenamente recuperado de uma grave lesão muscular que o deixou fora de ação por quase três meses.

A confirmação veio durante entrevista do técnico Jupp Heynckes nesta sexta-feira. "A única coisa que posso garantir sobre a partida é que o Thiago entrará em campo desde o início". O filho do brasileiro Mazinho, que é naturalizado espanhol, não entra em campo desde 22 de novembro, quando se machucou na vitória por 2 a 1 sobre o Anderlecht pela Liga dos Campeões.

O que Heynckes não quis revelar é se preservará alguns titulares da partida. O único que certamente ficará de fora do jogo contra o Wolfsburg é o chileno Arturo Vidal, pois terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O treinador está preocupado em ter todos à disposição para o duelo de terça-feira, contra o Besiktas, em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. "Se você tem um elenco como o nosso, o técnico tem que ter em mente que todos os jogadores podem ser utilizados em qualquer partida", disse Heynckes.

"Ninguém está descartado. Quero que todos os meus jogadores se sintam úteis. Essa é a única maneira de conseguir ter um bom desempenho durante um longo período de êxito", finalizou Heinckes.

O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão com tranquilidade. Somou 56 pontos em 22 jogos realizados e tem 18 de vantagem sobre o RB Leipzig, o segundo colocado. O Leipzig jogará na segunda-feira, contra o Eintracht Frankfurt, fora de casa.