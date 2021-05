Após quase dois anos, Eduardo Barroca volta a comandar o time do Atlético-GO

O Atlético-GO definiu no final da tarde desta quinta-feira o retorno do técnico Eduardo Barroca quase dois anos depois de levar o clube à elite do Campeonato Brasileiro.

Em 2019, Eduardo Barroca chegou ao Atlético-GO na reta final da Série B e, com 51% de aproveitamento em nove partidas - três vitórias, quatro empates e uma derrota -, conquistou o acesso.

Eduardo Barroca chegou a estar próximo de um acerto com a Ponte Preta, mas houve uma demora por parte da diretoria em fechar o negócio. Assim, o Atlético-GO entrou na disputa e ficou com o profissional de 39 anos.

Sem clube desde que encerrou sua segunda passagem pelo Botafogo no início de fevereiro, treinador tem passagens ainda por Coritiba e Vitória, além de ter trabalhado nas categorias de base do Corinthians.

O Atlético-GO estava sem treinador havia quase duas semanas quando a diretoria surpreendeu ao anunciar a saída de Jorginho. Nas últimas partidas, o time vinha sendo comandado interinamente por Eduardo Souza.

A reestreia de Eduardo Barroca no comando do Atlético-GO será neste domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão.