Após quase dois anos sem jogar, Victorino 'estreia' pelo Palmeiras

Nenhum jogador do Palmeiras deve estar tão ansioso para a partida contra o Sport do que o zagueiro Victorino. Afinal de contas, após quase dois anos, finalmente o uruguaio terá uma oportunidade de disputar uma partida oficial pelo time alviverde e entra no time em um dos momentos mais delicados do time na temporada. Mesmo assim, ele mostra confiança para a partida.

"É uma grande oportunidade para mim. Quero aproveitar esta confiança da comissão técnica para ajudar o Palmeiras a conquistar uma vitória importante e a sair desta sequência de maus resultados no Brasileiro. Estamos focados e tenho certeza de que faremos uma boa exibição contra o Sport", disse o zagueiro, que chegou ao clube no início da temporada, junto com Lúcio.

Victorino chegou ao Palmeiras por empréstimo como parte da negociação que mandou o atacante Luan para o Cruzeiro. Ele chegou machucado e desde então luta para conseguir entrar em forma. E mesmo com tantos problemas físicos, ele contou com uma certa dose de sorte para ter uma oportunidade.

Lúcio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Wellington, que seria o substituto imediato, se recupera de uma lesão. Outra opção seria o jovem Gabriel Dias, mas ele deve ficar no banco de reservas.

O Palmeiras enfrenta o Sport nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Pernambuco em Recife.