Após quase estrear, palmeirense Vitinho é chamado para seleção sub-20

A lista do técnico Rogério Micale tem 23 atletas, que treinarão entre o próximo domingo e a sexta-feira que vem na Granja Comary. Será mais um período de observação pensando no Campeonato Sul-Americano Sub-20 do ano que vem. Vitinho só fica indisponível para Cuca diante do América-MG, na terça.

Vitinho é um dos poucos atletas que disputam o Brasileirão na lista de convocados. Evander tem atuado pelo Vasco na Série B, enquanto Andrey faz parte do elenco do técnico Jorginho. O mesmo vale para Matheusinho no América-MG.