Após quase ir para o São Paulo, Rafael Marques enfrenta 'rival favorito'

Rafael Marques por pouco não está nesta quarta-feira com outro uniforme no clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante dono de bom retrospecto em confrontos com rivais foi pretendido pelo clube do Morumbi em julho e, curiosamente, deixou de ser reserva para se tornar nesta oportunidade a principal esperança de gols do time do técnico Cuca.

A presença de Gabriel Jesus como titular na partida da seleção brasileira contra a Colômbia, nesta terça, em Manaus, pelas Eliminatórias, dificulta a chance de o atacante começar em campo contra o São Paulo, mesmo com os esforços da diretoria em trazê-lo de jatinho. Por isso, Rafael Marques vive a expectativa de começar a partida e manter o bom retrospecto em clássicos.

O palmeirense contratado no ano passado pelo clube já fez sete gols em 14 clássicos. A maior vítima foi o São Paulo, com três gols, distribuídos nas vitórias por 3 a 0 e 4 a 0 nos confrontos de 2015. "O Rafa é um jogador excelente. Ele nos ajuda na bola parada. Quando entra no time, a equipe sempre procura a se adequar ao estilo dele de atuar", elogiou o volante Tchê Tchê.

Não à toa, o São Paulo tentou contratá-lo em julho. O time do Morumbi acabava de sair da eliminação da Libertadores e após perder os atacantes Calleri e Alan Kardec, tentou trazer o palmeirense. Rafael Marques, porém, acabou por completar a participação em sete jogos no Campeonato Brasileiro. Com isso, inviabilizou a chance de transferência.