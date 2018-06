Após quase parar, Tevez confirma aposentadoria pelo Boca em dois anos

De volta ao Boca Juniors para uma terceira passagem, Carlitos Tevez é a esperança do clube para a Libertadores deste ano. Ele assinou contrato há pouco mais de uma semana, mas por pouco não abandonou o futebol no fim de 2017. Pelo menos foi o que o atacante admitiu nesta segunda-feira.

"Pensei na aposentadoria, mas as pessoas me empurravam a cada dia, me apoiavam para jogar. Elas me diziam: 'Vamos, precisamos ganhar do River, precisamos ser campeões'. Isso acabou me embalando", declarou em entrevista à rede de TV argentina TyC Sports.

Antes de Tevez definir seu retorno ao Boca, o empresário do jogador, Adrián Ruocco, admitiu a possibilidade de o atacante se aposentar. E se o adeus aos gramados não veio desta vez, já tem data para acontecer: ao término do contrato com o clube argentino, em dois anos.

"Agora, vim aproveitar. Me restam dois anos no Boca. Sei que me falta pouco tempo e vou me aposentar aqui. Vou deixar o futebol com a camisa do Boca", garantiu o jogador, que admitiu que a passagem apagada pela China quase o fez decidir abandonar o futebol.

"Não preciso de nada mais do que o Boca. Voltei na reserva do tanque, porque nós somos como máquinas, precisamos treinar bem, nos alimentar bem. Por isso, quero apenas ser feliz aqui", afirmou. "Carrego um desgaste mental e físico que me consome muito."

Ex-jogador do Corinthians, Tevez atuou no Boca de 2001 a 2004 e depois entre 2015 e 2016, antes de ir para o Shanghai Shenhua, da China. Agora, ele volta como esperança do clube na luta por mais um título da Libertadores e terá o Palmeiras pela frente no Grupo 8 da competição.