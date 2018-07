Após quase um ano, Danilo volta a ser relacionado no Corinthians

O meia Danilo será relacionado no Corinthians para enfrentar o Flamengo, domingo, às 16h, na Arena Corinthians. Entretanto, o técnico Fábio Carille já avisou que o jogador não entrará em campo e a intenção é fazer com que ele volte a se ambientar com os jogos.

“Quero ele junto. Ele sabe que não vai entrar. Conversamos e ele aceitou a condição. Ele está sendo convocado e ficará no banco de reservas”, disse o treinador, durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

O meia jogou pela última vez no dia 31 de julho de 2016, contra o Internacional. Poucos dias depois, sofreu uma grave lesão na perna direita e precisou passar por cirurgia. Desde então, tem uma luta para conseguir voltar aos gramados e poderá voltar a sentir no banco após quase um ano de recuperação.

Carille assegura que não pensa em colocá-lo em campo na partida contra o Flamengo, mas já projeta como pode utilizar Danilo na equipe. “Vejo ele mais na região central do campo. Ou na vaga do Rodriguinho ou do Jô, como nove. De lado, acho que, no início, não deve acontecer. Ele sabe que precisa de uma condição melhor”, explicou.

O treinador acredita que o meia pode ser útil para passar mais confiança aos atletas mais jovens. “Ele é vencedor. Os garotos respeitam demais ele e ele sabe que está indo para o jogo nessas condições. Faz muito tempo que ele não jogar e discutimos bastante a ideia até definirmos que seria importante a convocação dele”.

A lista de todos os relacionados será divulgado no sábado, após o treino que será realizado pela manhã.