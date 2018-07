Após quatro anos, Flamengo e Vasco voltam ao Maracanã

RIO - Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, no Maracanã, em mais um "Clássico dos Milhões", pelo Campeonato Carioca. Desde 2010, quando o estádio foi fechado para obras, as duas equipes não se enfrentam no principal palco do futebol do Rio de Janeiro.

A partida, aliás, tem outros atrativos. É o único clássico que ainda não foi realizado no modernizado estádio do Maracanã e o encontro pode ser o único na temporada entre os dois arquirrivais. Já que o Vasco foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, só enfrentaria o Flamengo novamente em um possível cruzamento nas finais do Estadual.

Depois de perder na Libertadores, o Flamengo enfrentou 20 horas de viagem do México até o Rio, além do desgaste da partida. Por isso, Jayme pode poupar alguns titulares. Assim, a escalação fica indefinida. Mas devido à importância da partida, é provável que os titulares do Flamengo ignorem todo o cansaço para jogar.

Já o Vasco segue focado apenas no Estadual e deve ter duas novidades entre seus titulares. A primeira é o atacante Everton Costa, ex-Santos, e a segunda, será a estreia do meia Douglas, ex-Corinthians.

O comandante vascaíno disse que a incógnita na escalação do Flamengo o atrapalha a definir o time. "É evidente que eu gostaria de saber o time que ele vai mandar a campo. Mas não vai fugir muito do sistema que ele tem trabalhado. Deve mudar uma peça ou outra apenas. Conheço o elenco do Fla, o time que iniciou o último jogo", disse o treinador.

Mesmo em contextos tão diferentes na temporada, os dois times estão bem próximos na tabela: o Flamengo é o segundo colocado com 16 pontos; o Vasco é o terceiro, com 15. Quem vencer terá a chance de se afastar do rival.