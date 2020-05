Fluminense acerta retorno de Fred após quatro anos: 'Sensação de voltar pra casa'

A torcida do Fluminense pode, enfim, comemorar. Depois de uma longa negociação, o clube carioca anunciou neste domingo o retorno de Fred. Terceiro maior artilheiro do time tricolor, o centroavante, que estava no Cruzeiro, assinou contrato até julho de 2022.

"Vai ser como sempre foi: emocionante, especial para mim e o coração vai estar à mil. Minha felicidade é muito grande, uma sensação de voltar para casa. Só de pensar já fico emocionado. Estou ansioso. O Fluminense tem algo diferente, a nossa torcida tem algo diferente. Não sei se é só comigo, mas eles me mexem de maneira especial e acabam tirando coisas melhores do atleta, do ser humano", declarou Fred ao site oficial do Fluminense.

O Fluminense fez mistério em suas redes sociais antes de anunciar o retorno do jogador que é considerado ídolo pela torcida, de modo que publicou um vídeo com camisas e troféus colocados em uma mala, seguidos da pergunta: "E você, vem?" Tratam-se de camisas que Fred usou no clube, além de faixas de campeão e taças do Brasileirão de 2010 e 2012, ambas conquistadas pelo artilheiro. Pouco tempo depois, o clube desfez o mistério e anunciou o retorno do jogador. O recado foi dado pelo presidente Mário Bittencourt.

Fred já havia dito várias vezes que gostaria de voltar. O retorno só foi oficializado depois de superado um longo imbróglio com o Cruzeiro. O jogador tinha contrato com a equipe mineira até o fim deste ano, mas, após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, os dois lados entenderam ser melhor a rescisão do acordo, que demorou a sair em função da dívida de cerca de R$ 25 milhões do clube com o centroavante.

Segundo Bittencourt, Fred vai ser importante na reconstrução do clube. O mandatário ressaltou que o jogador está ciente da realidade financeira da equipe. Prova disso é que vai abrir mão da maior parte de seus rendimentos para receber dois salários mínimos enquanto o Campeonato Brasileiro não começar.

De acordo com o Fluminense, o contrato do atacante será "com remuneração fixa e um adicional para utilização de imagem e porcentual variável que englobará: linha de produtos, Sócio Futebol, patrocínios exclusivos, venda de camisas e outros projetos de marketing".

Considerado um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred jogou pelo time tricolor por sete anos, entre 2009 e 2016. Ele atuou em 288 jogos e, com 172 gols, é o terceiro maior artilheiro do clube, atrás apenas de Orlando Pingo de Ouro e Waldo. O centroavante tem quatro títulos pelo Flu: dois Brasileiros (2010 e 2012), um Carioca (2012) e uma Taça da Primeira Liga (2016).