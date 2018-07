Após quatro anos, Palmeiras está de volta para casa e se fortalece

Foram quatro anos e meio de espera, mas chegou o dia. Como estará escrita na camisa da equipe que enfrenta o Sport nesta quarta-feira, "O bom filho, à casa torna". De volta ao seu lar, o Palmeiras fica mais forte dentro e fora de campo, já que terá mais força das arquibancadas e ganhará uma receita inédita e que, bem administrada, renderá muitos frutos ao time alviverde.

Em uma projeção inicial, tendo em vista que alguns contratos ainda não foram fechados e que existem diversas negociações em andamento, o Palmeiras pode lucrar com a arena pelo menos R$ 20 milhões por ano. Esses números serão basicamente da locação do estádio para shows, eventos corporativos e de tudo que será comercializado dentro do espaço.

Segundo o contrato feito entre o clube e a WTorre, construtora responsável pela obra, o clube ficará com 20% da receita líquida do aluguel para eventos e shows. A porcentagem aumentará 5% a cada cinco anos, até que chegue em 45% no fim da parceria, que durará 30 anos. Na venda de camarotes e do naming rights (a WTorre acertou com a Allianz um acordo de R$ 300 milhões por 20 anos), o clube fica com 5% do valor, que também aumentará a cada cinco anos até chegar aos 30%.

Tudo isso ainda é somado a renda obtida pela bilheteria dos jogos do Palmeiras. Esta, aliás, é a única renda que ficará 100% para o clube. Diante do Sport, por exemplo, deve conseguir algo em torno de R$ 4,5 milhões.

Com os descontos de impostos, taxa de arbitragem, policiamento, manutenção do estádio - que ficará a cargo do Palmeiras quando ele mandar jogos - o clube deve receber cerca de R$ 2,5 milhões limpos. Cifras que devem se repetir diante do Atlético-PR, no dia 7, pela última rodada do Brasileiro.

Os valores arrecadados ainda deverão sofrer grandes alterações após construtora e o clube chegarem em um denominador comum em relação à venda das cadeiras do estádio.

A decisão está nas mãos da Câmara Fundação Getúlio Vargas de Conciliação e Arbitragem. A WTorre diz que tem direito de comercializar todas as cadeiras do estádio enquanto o Palmeiras alega que a construtora tem direito a apenas 10 mil.

O Palmeiras também lucrará com shows e grandes eventos na arena. Só neste ano, o estádio já vai receber Paul McCartney (dias 25 e 26 deste mês) e a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, dia 21 de dezembro. E ainda existe a possibilidade de, no futuro, o local ser usado para lutas do UFC, jogos da NBA, dentre outras grandes atrações.

AVANTI

O certo é que a inauguração da arena ajuda também a alavancar o Avanti, programa de sócio-torcedor do clube. Atualmente, o Palmeiras conta com 60.677 sócios e o número cresceu bastante nos últimos meses. Em outubro, por exemplo, o Avanti obteve mais de cinco mil novos sócios, que se cadastraram para tentar ir ao jogo. A ideia do presidente Paulo Nobre é conseguir que se torne um hábito o que irá ocorrer diante do Sport. A maior parte do estádio será preenchida por sócios.

O bom é que, além de ter uma renda fixa, referente ao pagamento da mensalidade dos sócios, ainda a chance de um torcedor ir ao jogo aumenta, uma vez que ele terá descontos e maior facilidade para obter o ingresso. Atualmente, o Palmeiras arrecada cerca de R$ 1 milhão por mês com o Avanti.

A expectativa é que hoje o Palmeiras dê início a uma nova fase técnica e financeira, onde a volta para casa será um marco na história do clube.