Após quatro jogos, Régis deixa o Palmeiras e vai para o Bahia

Depois de uma longa negociação, o meia Régis é esperado nesta quarta-feira em Salvador para assinar contrato e ser anunciado como novo reforço do Bahia para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que estava no Palmeiras, deve assinar contrato válido por duas temporadas, após passagem frustrante pelo clube paulista.

O meia chegou no início do ano por empréstimo do Sport, mas não foi aproveitado pelos técnicos Marcelo Oliveira e Cuca. Em cerca de cinco meses, fez apenas quatro jogos e não marcou gol. O jogador, que também estava nos planos do Botafogo e Criciúma, estava treinando em horários alternativos ao restante do elenco do Palmeiras e Cuca já havia avisado que não pretendia contar com o jogador.

Régis fez sucesso em 2015 com a camisa do Sport. Revelado pelo São Paulo, onde atuou só nas categorias de base, ele chegou ao clube pernambucano em dezembro de 2014 por R$ 2 milhões, fez 58 partidas e marcou 14 gols. Além do Palmeiras, o Santos também tinha interesse em sua contratação e o jogador chegou como uma opção para o criticado setor de meio de campo alviverde.

Outro que ainda aguarda para definir o futuro é o zagueiro Leandro Almeida. Ele chegou a despertar interesse de outros clubes, mas seu alto salário faz com que as negociações emperrem. Assim como Régis, ele sequer chegou a viajar para Atibaia (SP), onde a equipe alviverde se preparou na semana que antecedeu o início do Brasileiro e não tem ficado nem mesmo no banco de reservas.